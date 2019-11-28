Генерал-майор Дмитрий Марченко. Фото: tverezo.info

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Киевский апелляционный суд 28 ноября рассмотрел апелляцию адвокатов генерал-майора Дмитрия Марченко на выбранную ему меру пресечения в виде ареста.

Суд отменил решение Печерского райсуда в отношении Марченко, который фигурирует в деле об бракованных бронежилетах, назначил ему меру пресечения в виде ареста до 3 января. Также Фемида снизила сумму залога с 76 млн грн до 20 млн грн. Об этом шла речь во время трансляции судебного заседания.

Некоторые политики и военнослужащие заявили о готовности принять Марченко на поруки, но суд отклонил эти предложения.

Напомним, 11 ноября Печерский райсуд Киева избрал генерал-майору, начальнику Главного управления Министерства обороны Украины Дмитрию Марченко меру пресечения в виде содержания под стражей или залог в 76 млн грн. Марченко инкриминируют ч. 2 ст.28 (преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ч. 3 ст. 426 (бездействие военной власти).

Также в деле о закупке некачественных бронежилетов фигурируют топ-чиновники Министерства обороны Сергей Почтаренко, Михаил Комарянский, Ольга Капинус и Василий Саковец.

В июле ГБР опубликовало переговоры чиновников, которые обсуждают прием бронежилетов, заранее зная об их несоответствии заявленным характеристикам.