Нацбанк подал иск против депутата «Слуги народа» Дубинского из-за клеветы, фото: Офис Президента

https://racurs.ua/n130080-nacbank-podal-isk-protiv-deputata-sluga-naroda-dubinskogo-iz-za-klevety.html

Ракурс

Нацбанк обвиняет депутата от партии «Слуга народа» Александра Дубинского в клевете.

В суде НБУ защищать свою деловую репутацию. Об этом говорится в сообщении финансового регулятора.

В НБУ считают, что через Дубинского реализуется «целенаправленная информационная атака на финучреждение». За ней якобы может стоять бывший владелец ПриватБанка Игорь Коломойский.

Сообщается, что Дубинский распространил через соцсети недостоверную информацию. В этих данных говорилось о том, что руководство регулятора якобы организовало «воровскую схему». Она заключается «в целенаправленном выведении банков с рынка за взятки от их акционеров для последующей выплаты им компенсации из госбюджета».

Ранее правление Нацбанка выпустило официальное заявление, в котором сообщил о давлении на НБУ со стороны олигарха Игоря Коломойского. Целью давления Нацбанк назвал срыв переговоров между Украиной и МВФ.

Напомним, в ноябре журналисты показали 24 квартиры и 17 авто нардепа Дубинского. Сообщалось, что политик до сих пор не заполнил электронную декларацию, обещав сделать это весной 2020 года.