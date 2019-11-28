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Нацбанк подав позов проти депутата «Слуги народу» Дубінського через наклеп, фото: Офіс Президента

НБУ позивається до «слуги народу» Дубінського через наклеп

28 лис 2019, 14:40
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Нацбанк звинувачує депутата від партії «Слуга народу» Олександра Дубінського у наклепі.

У суді НБУ захищатиме свою ділову репутацію. Про це йдеться у повідомленні фінансового регулятора.

В НБУ вважають, що через Дубінського реалізується «цілеспрямована інформаційна атака на фінустанову». За нею нібито може стояти колишній власник ПриватБанку Ігор Коломойський.

Повідомляється, що Дубінський розповсюдив через соцмережі недостовірну інформацію. В цих даних йшлось про те, що керівництво регулятора нібито організувало «злодійську схему». Вона полягає «у цілеспрямованому виведенні банків із ринку за хабарі від їхніх акціонерів для подальшої виплати їм компенсації з держбюджету».

Раніше правління Нацбанку випустило офіційну заяву, у якій повідомило про тиск на НБУ зі сторони олігарха Ігоря Коломойського. Метою тиску Нацбанк назвав зрив переговорів між Україною та МВФ.

Нагадаємо, у листопаді журналісти показали 24 квартири і 17 авто нардепа Дубінського. Повідомлялось, що політик досі не заповнив електронну декларацію, обіцявши зробити це навесні 2020 року.

Джерело: Ракурс


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