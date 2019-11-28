Зіткнення суден у Будапешті: капітану з України загрожує до 11 років ув’язнення

Інцидент стався наприкінці травня, фото: «Європейська правда»

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Капітану швейцарського круїзного лайнера, 64-річному Юрію К. з Одеси, згідно з висунутими сьогодні звинуваченнями, загрожує до 11 років ув’язнення через зіткнення на Дунаї в Будапешті з прогулянковим катером «Русалка», яке призвело до численних людських жертв.

На думку угорської прокуратури, капітан під час руху не приділив належної уваги й протягом декількох хвилин не зосереджувався на управлінні судном, повідомляє агентство Reuters.

Сторона обвинувачення зазначає, що «Русалка» обігнала круїзний корабель і мала право руху, коли намагалася пропливти під мостом через Дунай у Будапешті. Однак капітан лайнера натомість прискорився, попри те, що катер був чітко в полі зору, а також був видимим на радарі.

Крім того, за словами обвинувачення, капітан лайнера не надсилав радіо та звукові сигнали, необхідні при обгоні.

«Русалка» після зіткнення затонула приблизно за 30 секунд. В результаті загинули 27 людей із загалом 35, які були на борту човна. Одну людину досі не знайшли. 25 із загиблих були туристами з Південної Кореї. Також загинули угорці — капітан човна та член екіпажу.

Зазначається, що це була найбільша катастрофа на Дунаї за понад півстоліття.

Нагадаємо, катер, який затонув у Будапешті, побудували в Херсоні 70 років тому.