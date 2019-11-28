Столкновение судов в Будапеште: капитану из Украины грозит до 11 лет заключения

Инцидент произошел в конце мая, фото: «Европейская правда»

https://racurs.ua/n130078-stolknovenie-sudov-v-budapeshte-kapitanu-iz-ukrainy-grozit-do-11-let-zaklucheniya.html

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Капитану швейцарского круизного лайнера, 64-летнему Юрию К. из Одессы, согласно выдвинутым сегодня обвинениями, грозит до 11 лет заключения из-за столкновения на Дунае в Будапеште с прогулочным катером «Русалка», которое привело к многочисленным человеческим жертвам.

По мнению венгерской прокуратуры, капитан во время движения не уделил должного внимания и в течение нескольких минут не сосредотачивался на управлении судном, сообщает агентство Reuters.

Сторона обвинения отмечает, что «Русалка» обогнала круизный корабль и имела право движения, когда пыталась проплыть под мостом через Дунай в Будапеште. Однако капитан лайнера вместо этого ускорился, несмотря на то, что катер был четко в поле зрения, а также просматривался на радаре.

Кроме того, по словам обвинения, капитан лайнера не посылал радио и звуковые сигналы, необходимые при обгоне.

«Русалка» после столкновения затонула примерно за 30 секунд. В результате погибли 27 человек из всего 35, находившихся на борту лодки. Одного человека до сих пор не нашли. 25 из погибших были туристами из Южной Кореи. Также погибли венгры — капитан лодки и член экипажа.

Отмечается, что это была самая крупная катастрофа на Дунае за более полвека.

Напомним, катер, затонувший в Будапеште, построили в Херсоне 70 лет назад.