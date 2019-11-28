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Елена Зеркаль, фото: Mikhail Palinchak
Зеркаль написала заявление об отставке с должности замминистра (ФОТО)https://racurs.ua/n130082-zerkal-napisala-zayavlenie-ob-otstavke-s-doljnosti-zamestitelya-ministra.htmlРакурс
Елена Зеркаль, заместитель министра иностранных дел Украины, написала заявление об отставке с должности заместителя министра иностранных дел Украины.
Текст заявления, написанного на имя премьер-министра Украины Алексея Гончарука, она опубликовала на своей странице в социальной сети Фейсбук.
Причиной увольнения в датированным сегодняшним днем заявлении указано «по собственному желанию».
Зеркаль отметила, что этим заявлением ставит «три точки в завершении главы, которую писала последние пять с половиной лет».
Заместитель министра добавила, что уходит с поста, однако «остаюсь дипломатом и неравнодушным человеком».
Уверена, что у нас будет еще много интересных проектов и побед! — резюмировала Зеркаль.
Напомним, о намерениях Зеркаль уйти с должности стало известно на прошлой неделе. Тогда она заявила, что не видит себя во власти, которая выстраивает политическую линию «мы будем дружить с Россией».
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