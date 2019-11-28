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Ракурс
Елена Зеркаль, фото: Mikhail Palinchak

Зеркаль написала заявление об отставке с должности замминистра (ФОТО)

28 ноя 2019, 14:49
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Елена Зеркаль, заместитель министра иностранных дел Украины, написала заявление об отставке с должности заместителя министра иностранных дел Украины.

Текст заявления, написанного на имя премьер-министра Украины Алексея Гончарука, она опубликовала на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Причиной увольнения в датированным сегодняшним днем ​​заявлении указано «по собственному желанию».

Зеркаль отметила, что этим заявлением ставит «три точки в завершении главы, которую писала последние пять с половиной лет».

Заместитель министра добавила, что уходит с поста, однако «остаюсь дипломатом и неравнодушным человеком».

Уверена, что у нас будет еще много интересных проектов и побед! — резюмировала Зеркаль.

Напомним, о намерениях Зеркаль уйти с должности стало известно на прошлой неделе. Тогда она заявила, что не видит себя во власти, которая выстраивает политическую линию «мы будем дружить с Россией».

Источник: Ракурс


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