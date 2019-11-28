Елена Зеркаль, фото: Mikhail Palinchak

https://racurs.ua/n130082-zerkal-napisala-zayavlenie-ob-otstavke-s-doljnosti-zamestitelya-ministra.html

Ракурс

Елена Зеркаль, заместитель министра иностранных дел Украины, написала заявление об отставке с должности заместителя министра иностранных дел Украины.

Текст заявления, написанного на имя премьер-министра Украины Алексея Гончарука, она опубликовала на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Причиной увольнения в датированным сегодняшним днем ​​заявлении указано «по собственному желанию».

Зеркаль отметила, что этим заявлением ставит «три точки в завершении главы, которую писала последние пять с половиной лет».

Заместитель министра добавила, что уходит с поста, однако «остаюсь дипломатом и неравнодушным человеком».

Уверена, что у нас будет еще много интересных проектов и побед! — резюмировала Зеркаль.

Напомним, о намерениях Зеркаль уйти с должности стало известно на прошлой неделе. Тогда она заявила, что не видит себя во власти, которая выстраивает политическую линию «мы будем дружить с Россией».