Кабмин уволил Зеркаль и еще пятерых высокопоставленных чиновников

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Елена Зеркаль, фото: телеканал «Прямой»
Кабмин уволил Зеркаль и еще пятерых высокопоставленных чиновниковhttps://racurs.ua/n130357-kabmin-uvolil-zerkal-i-esche-pyateryh-vysokopostavlennyh-chinovnikov.htmlРакурс
Кабинет министров уволил заместителя министра иностранных дел Елену Зеркаль и еще пятерых высокопоставленных чиновников.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
Кроме Зеркаль, которая недавно подала заявление об увольнении по собственному желанию, своих должностей также лишились:
- глава Национальной службы здоровья (НСЗУ) Эдуард Петренко;
- заместитель председателя Государственной фискальной службы Сергей Билан;
- председатель Государственной службы по труду Роман Чернега;
- председатель правления Государственного ипотечного учреждения Андрей Камуз;
- председатель правления НАК «Надра Украины» Ярослав Климович.
Временно исполнять обязанности главы НСЗУ будет Оксана Мовчан (заместитель председателя НСЗУ), главы Госслужбы по вопросам труда — Игорь Дегнер (директор Департамента по вопросам труда Гоструда), председателя правления Государственного ипотечного учреждения Вячеслав Фролов (директор Департамента активных операций Государственного ипотечного учреждения).
Напомним, Зеркаль заявление об отставке написала 28 ноября.
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