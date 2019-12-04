Кабмин уволил Зеркаль и еще пятерых высокопоставленных чиновников

Елена Зеркаль, фото: телеканал «Прямой»

https://racurs.ua/n130357-kabmin-uvolil-zerkal-i-esche-pyateryh-vysokopostavlennyh-chinovnikov.html

Ракурс

Кабинет министров уволил заместителя министра иностранных дел Елену Зеркаль и еще пятерых высокопоставленных чиновников.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Кроме Зеркаль, которая недавно подала заявление об увольнении по собственному желанию, своих должностей также лишились:

глава Национальной службы здоровья (НСЗУ) Эдуард Петренко;

заместитель председателя Государственной фискальной службы Сергей Билан;

председатель Государственной службы по труду Роман Чернега;

председатель правления Государственного ипотечного учреждения Андрей Камуз;

председатель правления НАК «Надра Украины» Ярослав Климович.

Временно исполнять обязанности главы НСЗУ будет Оксана Мовчан (заместитель председателя НСЗУ), главы Госслужбы по вопросам труда — Игорь Дегнер (директор Департамента по вопросам труда Гоструда), председателя правления Государственного ипотечного учреждения Вячеслав Фролов (директор Департамента активных операций Государственного ипотечного учреждения).

Напомним, Зеркаль заявление об отставке написала 28 ноября.