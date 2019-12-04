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Масштабна пожежа в Одесі. Фото: ДСНС

Пожежу в Одесі локалізували, ЗМІ назвали ймовірну причину загоряння (ФОТО, ВІДЕО)

4 гру 2019, 15:45
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Пожежа в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу локалізована співробітниками ДержНС.

Станом на 14.18 вогнеборці зуміли локалізувати загоряння. Наразі пожежа охоплює площу в 4 тис. кв. м. До гасіння залучені 65 осіб особового складу та 16 одиниць техніки. На місці події працюють психологи ДСНС, які надають психологічну допомогу постраждалим студентам та батькам. Про це 4 грудня повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники повідомили, що внаслідок пожежі постраждали шестеро вогнеборців. Місцеве видання «Думська» пише, що за неофіційною інформацією, причиною загоряння могло стати стара проводка, яку не міняли з 1966 року.

Тим часом міністр освіти і науки України Анна Новосад на власній сторінці у Facebook зазначила, що за даними керівництва закладу, наразі додатково уточнюється місцезнаходження двох студентів та трьох працівників бухгалтерії.

Масштабна пожежа в Одесі. Фото: ДСНС

Масштабна пожежа в Одесі. Фото: ДСНС

Нагадаємо, внаслідок потужної пожежі в економічному коледжі в Одесі померла 43-річна викладач, ще госпіталізована 21 особа.


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