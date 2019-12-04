При затриманні Мазура Росія використовувала Інтерпол – Касько, фото: "Громадське"

https://racurs.ua/ua/n130362-pry-zatrymanni-mazura-rosiya-vykorystovuvala-interpol-kasko.html

Ракурс

Затримання ветерана АТО Ігоря Мазура в Польщі — типове використання Росією Інтерполу в політичних цілях.

Таку думку висловив перший заступник генпрокурора Віталій Касько. Про це він заявив в інтерв’ю «theБабелю».

Інтерпол, за його словами, завжди декларував, що є 3 стаття статуту. Вона передбачає, що затримання не відбувається, якщо в справах є політичні мотиви.

У ситуації з Мазуром Інтерпол повинен дотримуватися тих же принципів, — заявив Касько.

Він додав, що в багатьох справах, особливо Майдану, Україна намагалася оголосити в розшук колишніх високопоставлених чиновників. Інтерпол завжди вказував на цю статтю.

Нагадаємо, у листопаді у Польщі затримали співробітника секретаріату Уповноваженого Ради з прав людини Ігоря Мазура (Тополю). Росіяни вимагали його екстрадиції на територію РФ.