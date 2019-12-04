СБУ не обшукувала офіс Медведчука. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n130376-obshuky-v-ofisah-na-velykiy-vasylkivskiy-ne-stosuutsya-partiyi-medvedchuka-sbu.html

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Служба безпеки України 4 грудня влаштувала обшуки не в офісі Віктора Медведчука, а в приміщенні афілійованої з ним охоронної компанії.

Слідчі дії відбуваються в іншому приміщенні і стосунку до лідера політичної сили «Опозиційний блок — За життя» не мають. Про це сьогодні повідомила речник СБУ Олена Гітлянська на власній сторінці у Facebook.

Прес-центр спецслужби підтвердив, що обшуки були проведені в офісних приміщеннях охоронної компанії та детективного агентства на вулиці Васильківській, 23.

Правоохоронці задокументували, що працівники приватної детективної охоронної компанії за гроші збували інформацію з обмеженим доступом. Зловмисники незаконно здійснювали прослуховування громадян й продавали роздруківки телефонних з'єднань та дані із закритих баз.

Наразі триває досудове слідство за ст. ст. 182 (порушення недоторканності приватного життя), ст. 361−2 (несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації), ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Одному із співзасновників детективного агентства оголошено про підозру у вчиненні вищезгаданих злочинів, — зазначили в СБУ.

Нагадаємо, раніше відразу кілька народних депутатів заявили, що силовики прийшли з обшуками в столичний офіс кума президента РФ Володимира Путіна, лідера партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктора Медведчука.