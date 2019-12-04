Путін назвав неприйнятними умови Києва щодо транзиту газу. Фото: ТСН

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Володимир Путін, президент Російської Федерації, заявив, що пропозиція української сторони щодо тарифу на транспортування газу в Європу з 2020 року «економічно неприйнятні» для Москви.

Наразі тривають газові переговори між представниками України та Росії. Путін надіється, що сторонам вдасться узгодити проблемні позиції. Про це глава РФ заявив 4 грудня на прес-конференції після переговорів з президентом Сербії Олександром Вучичем, передає DT.ua

Я постійно повторюю, що ми готові зберегти український транзит. Ми ведемо зараз переговори у Відні. Це ніякий не секрет. Щоправда, умови, які нам пропонують можливі українські транзитери, вони економічно неприйнятні. Поки що. Але я сподіваюся, що вдасться якось узгодити позиції, — відзначив Путін.

Тим часом голова правління компанії «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що Україна виставила дуже високі тарифи, які начебто значно вищі за ті, за якими сторони працюють на цей час.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявляв, що готовий включити обговорення «газового питання» у порядок денний «нормандського саміту». Глава держави сподівається, що Київ та Москва домовляться укласти довготривалий договір, наприклад, на 10 років, і тоді будівництво газогону «Північний потік-2» перестане бути політичним питанням.

Як відомо, 18 листопада «Газпром» направив «Нафтогазу України» офіційну пропозицію напряму купувати газ. У Москві хочуть, щоб обидві сторони відмовилися від взаємних претензій в міжнародному арбітражі і припинили всі судові розгляди.

Натомість «Нафтогаз» наполягає на необхідності укладення відповідного європейським правилам нового транзитного контракту між «Газпромом» і новоствореним оператором газотранспортної системи України.