На Рівненщині блокували автошлях. Фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n130374-agrariyi-na-rivnenschyni-perekryly-trasu-na-znak-protestu-proty-vidkryttya-rynku-zemli-video.html

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Акція протесту проти відкриття ринку землі в Україні пройшла 4 грудня у Рівненській області.

Учасники мітингу перекрили трасу міжнародного значення Київ — Чоп. Акція була мирною, охорону правопорядку здійснювала місцева поліція. Про це повідомлялося в сюжеті «UA:Рівне», який опублікований в YouTube.

За словами голови організації асоціації фермерів і землевласників міста Млинова Вадима Савюка, який був одним із співорганізаторів акції, пропозиції чинної влади щодо запровадження ринку землі та зняття мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення неприйнятні для аграріїв.

У прес-службі обласної поліції повідомили, що в мирній акції брали участь близько 50 осіб, які рухалися пішохідним переходом, періодично звільняючи проїзну частину та пропускаючи транспортні засоби.

Нагадаємо, соціологічне опитування показало, що запровадження ринку землі в Україні підтримують лише 29% українців. Проти прийняття Верховною Радою закону про земельний ринок виступають 64% громадян.