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Ракурс
На Ровенщине блокировали автодорогу. Фото: Нацполиция

Аграрии на Ровенщине перекрыли трассу в знак протеста против открытия рынка земли (ВИДЕО)

4 дек 2019, 18:24
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Акция протеста против открытия рынка земли в Украине прошла 4 декабря в Ровенской области.

Участники митинга перекрыли трассу международного значения Киев — Чоп. Акция была мирной, охрану правопорядка осуществляла местная полиция. Об этом сообщалось в сюжете «UA:Рівне», который опубликован в YouTube.

По словам председателя организации ассоциации фермеров и землевладельцев города Млынова Вадима Савюка, который был одним из организаторов акции, предложения действующей власти относительно введения рынка земли и снятие моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения неприемлемы для аграриев.

В пресс-службе областной полиции сообщили, что в мирной акции принимали участие около 50 человек, которые двигались по пешеходному переходу, периодически освобождая проезжую часть и пропуская транспортные средства.

Напомним, социологический опрос показал, что введение рынка земли в Украине поддерживают лишь 29% украинцев. Против принятия Верховной Радой закона о земельном рынке выступают 64% граждан.

Источник: Ракурс


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