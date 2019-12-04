На большей части территории Украины осадков не ожидается, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n130373-pogoda-v-ukraine-na-5-dekabrya-mestami-nebolshoy-sneg-i-gololed-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 5 декабря будут несколько теплее, чем прошедшие сутки. Преимущественно без осадков, лишь в восточных, ночью также в Черниговской, Сумской и Полтавской областях местами возможен небольшой снег.

На дорогах страны, кроме юга, местами возможна гололедица. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр

Направление ветра преимущественно западное, 5−10 м/с.

Температура ночью составит −4…−9°, в Карпатах — до 12° ниже нуля, в северных, Волынской, Ровенской областях 0…-5°. Днем в Украине 0−5° тепла, в восточных областях — 1−3° мороза.

Погода в Киеве 5 декабря будет облачной с прояснениями, без осадков. Ночью столбики термометров опустятся до −2…−0°, днем ​​поднимутся до 2…4°. Ветер западный, 5−10 м/с.

Во Львове также без осадков. Ночью температура составит −5…−7°, днем — 3…5°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

В Одессе сутки пройдут без осадков. Ночью — −5…−7°, днем — 3…5°. Ветер западный, 5−10 м/с.

В Днепре осадки не ожидаются. Температура ночью опустится до −5…−7°, днем ​​поднимется до 3…5°. Ветер западный, 5−10 м/с.

В Харькове днем ​​и ночью ожидается снег. Ночью градусники покажут −4…−6°, днем — 0…2°. Ветер западный, 5−10 м/с.

На Закарпатье метеорологи осадков не прогнозируют. Температура ночью составит −6…−8°, днем — 1…3°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 5 декабря будет достаточно спокойной, ожидаются лишь небольшие возмущения.

Напомним, этой зимой украинцевмогут ожидатьсамые сильные за последние 30 лет снегопады и морозы.