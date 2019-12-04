На більшості території України опади не очікуються, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n130373-pogoda-v-ukrayini-na-5-grudnya-miscyamy-nevelykyy-snig-ta-ojeledycya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 5 грудня буде дещо теплішою, ніж минулої доби. Переважно без опадів, лише у східних, вночі також у Чернігівській, Сумській та Полтавській областях місцями можливий невеликий сніг.

На дорогах країни, крім півдня, подекуди можлива ожеледиця. Про це повідомляє український Гідрометцентр

Напрямок вітру переважно західний, 5−10 м/с.

Температура вночі становитиме −4…−9°, у Карпатах — до 12° нижче нуля, у північних, Волинській, Рівненській областях 0…-5°. Вдень в Україні 0−5° тепла, у східних областях — 1−3° морозу.

Погода в Києві 5 грудня буде хмарною з проясненнями, без опадів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до −2…−0°, вдень піднімуться до 2…4°. Вітер західний, 5−10 м/с.

У Львові також без опадів. Вночі температура становитиме −5…−7°, вдень — 3…5°. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

В Одесі доба мине без опадів. Вночі — −5…−7°, вдень — 3…5°. Вітер західний, 5−10 м/с.

У Дніпрі опади не очікуються. Температура вночі опуститься до −5…−7°, вдень підніметься до 3…5°. Вітер західний, 5−10 м/с.

У Харкові вдень та вночі очікується сніг. Вночі термометри покажуть −4…−6°, вдень — 0…2°. Вітер західний, 5−10 м/с.

На Закарпатті метеорологи опадів не прогнозують. Температура вночі становитиме −6…−8°, вдень — 1…3°. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 5 грудня буде досить спокійним, очікуються лише невеликі збурення.

Нагадаємо, цієї зими українців можуть очікувати найсильніші за останні 30 років снігопади та морози.