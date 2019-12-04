Експерти встановили причину смерті підлітка в Прилуках. Фото: kapital.kz

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Судмедексперт встановив, що смерть 14-річного підлітка Дениса Чаленка настала внаслідок відкритої черепно-мозкової травми та ушкодження головного мозку.

Правоохоронці 21 раз оглянули місце, де виявили загиблого, призначили 37 судових експертиз. За час слідства поліція провела сім відтворень на місці виявлення тіла загиблого, допитала майже 460 осіб. Про це 4 грудня на брифінгу заявив заступника голови — начальник Головного слідчого управління Національної поліції Максим Цуцкірідзе, повідомила прес-служба НПУ.

На тілі загиблого немає ушкоджень, які нанесли руками чи ногами, чи травм від ударів сторонніми предметами. Також немає ушкоджень, які могли б виникнути при вертикальному притисканні потяга. Відтак версія, що підлітка збив поїзд, повністю спростована, — зазначив він.

У крові померлого експерти виявили кофеїн, а при розтині печінки та нирок — 0,74 проміле алкоголю. Згодомстане відомо, яким чином ця речовина потрапила в організм. Крім того, одна із судових експертиз спростовує інформацію, що під нігтями хлопчика знайдено епітелій та ДНК іншої особи.

Цуцкірідзе додав, що правоохоронці активно співпрацюють із родиною загиблого та їхнім адвокатом, чекають від родичів загиблого домашній комп’ютер хлопчика. Техніка потрібна для проведення відповідних слідчих дій.

Нагадаємо, 1 листопада у місті Прилуки Чернігівської області місцеві жителі пікетували місцевий відділок поліції, протестуючи проти неналежного, на їхню думку, розслідування загибелі 14-річного підлітка Дениса Чаленка, тіло котрого знайшли на залізничних коліях 29 жовтня.