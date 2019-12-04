Убивство дитини в Києві: один із фігурантів звинувачень депутата Соболєва погодився пройти поліграф, фото — Цензор

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Олександр Грановський, один із фігурантів звинувачень депутата Київської обласної ради В’ячеслава Соболєва у справі про вбивство свого сина, погодився пройти поліграф.

Екс-нардеп від БПП у Фейсбук написав, що готовий пройти детектор брехні, аби допомогти в розслідуванні замаху, в результаті якого загинув його трирічний син.

Грановський відреагував на інтерв’ю, яке Соболєв дав після засідання суду. На ньому арештували юнака, якого підозрюють у справі. Депутат згадав імена екс-голови Вищого господарського суду Віктора Татькова, його колишнього заступника Артура Ємельянова, а також Грановського, якого називали «смотрящим» президента Петра Порошенка в судовій сфері. Соболєв не звинувачував цих людей, але хотів, аби вони на поліграфі довели, що не причетні до погроз на його адресу.

Екс-нардеп і бізнесмен Грановський назвав версію про свою причетність до замаху нонсенсом і припустив, що Соболєву її «підкинули мерзотники».

Я звичайно ж приймаю пропозицію пройти перевірку на поліграфі. Слава Богу, що Слава не вважає, що я особисто до цього причетний, але чомусь думає, що мені можуть бути відомі якісь обставини цієї трагедії, — написав Грановський.

Сьогодні Шевченківський райсуд Києва на 60 діб арештував обох підозрюваних, яких поліція звинувачує у замаху на Соболєва та вбивстві його сина.