Убийство ребенка в Киеве: один из фигурантов обвинений депутата Соболева согласился пройти полиграф, фото — Цензор

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Александр Грановский, один из фигурантов обвинений депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева в деле об убийстве его сына, согласился пройти полиграф.

Экс-нардеп от БПП в Фейсбук написал, что готов пройти детектор лжи, чтобы помочь в расследовании покушения, в результате которого погиб его трехлетний сын.

Грановский отреагировал на интервью, которое Соболев дал сегодня после заседания суда, арестовавшего одного из подозреваемых. Депутат вспомнил в связи с этим имена экс-председателя Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова, его бывшего заместителя Артура Емельянова, а также Грановского, которого называли «смотрящим» президента Петра Порошенко в судебной сфере. Соболев не обвинял этих людей, но хотел, чтобы они на полиграфе доказали непричастность к угрозам в его адрес.

Экс-нардеп и бизнесмен Грановский назвал версию о своей причастности к покушению нонсенсом и предположил, что Соболеву ее «подбросили мерзавцы».

Я конечно же принимаю предложение пройти проверку на полиграфе. Слава Богу, что Слава не считает, что я лично к этому причастен, но почему-то думает, что мне могут быть известны какие-то обстоятельства этой трагедии, — написал Грановский.

Сегодня Шевченковский райсуд Киева на 60 суток арестовал обоих подозреваемых, которых полиция обвиняет в покушении на Соболева и убийстве его сына.