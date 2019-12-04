Какие можно выбрать парные кулоны? Определяемся вместе с «Оникс»

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Ракурс

Ношение ювелирных украшений имеет древнюю традицию. Особенно это касается изделий на шею. Изначально это были обереги от всего дурного, но постепенно стали выполнять и декоративную функцию.

Хотя среди этого великолепия до сих пор найдутся некоторые вещи, которые покупаются по особому поводу. В частности это парные кулоны, которые так по душе влюбленным. Да и сестры или подруги тоже не отказались бы от подобных украшений. Так почему бы не порадовать близкого человека — и ваша шкатулка пополнится оригинальной вещью! Тем более к началу зимы «Оникс» дарит скидку до -25%. Вот только решите, что именно вам больше подходит. Специально для этого и познакомимся с самыми популярными моделями.

Какие кулоны для двоих достойны внимания?

Сердечки

Это некая классика, которую особенно обожают влюбленные. Они могут купить сразу две одинаковые фигурки, но чаще всего их привлекает сердце, разделенное на половины. Это весьма символично, согласитесь.

Замочек и ключик

Еще одна популярная тема у влюбленных. Кому достанется замок, а кому ключ, решайте сами. Все зависит от вашей истории любви. Выглядит это красиво и необычно.

Инь-Ян

Такой кулон состоит из черной и белой половины. Так вот: девушкам советуют выбирать темную часть, а парням — светлую. Это поможет достичь гармонии.

С гравировкой

Здесь можете проявить максимум своей фантазии. Ведь в создании украшения поучаствуете и сами. Поэтому вы должны заранее до мелочей продумать все детали.

Давайте познакомимся с самыми популярными вариантами:

Чаще всего пишут имена или инициалы. Последние, кстати, более загадочные и романтичные.

Можете написать дату знакомства или свадьбы. О счастливом дне в своей жизни будете постоянно помнить.

Если проявить немного фантазии, это может быть и рисунок. Очертание влюбленной пары, биение сердца, особенные слова — это самые популярные варианты. Понятно, что вы можете предложить и другой вариант. Например, изобразить знак зодиака.

Разнообразные фигуры

Еще одна возможность проявить свою оригинальность. Ангелы, кубы, кольца — все это также пользуется спросом. Главное, чтобы они соответствовали вашему стилю.

Понятно, что это были далеко не все варианты. Вы можете взглянуть и на другие или предложить свой вариант гравировки ювелирам. Главное, чтобы выбранное украшение соответствовало таким требованиям:

Оно должно полностью гармонировать с остальными аксессуарами. Например, если вы любите стиль минимализм, то кулон не должен быть слишком вычурным и с огромным количеством деталей.

Вы собираетесь его носить постоянно или надевать довольно редко. Для первого случая подберите аккуратные и неброские варианты, которыми можно было бы дополнить практически все образы. Если они усыпаны камнями, имеют много вычурных элементов, лучше их надевать на вечеринки или другие торжественные мероприятия.

Уделите внимание и цепочке. Они должны быть из одного металла. Поэтому желательно сразу приобретать целый комплект.

Помните, что украшение может не только дополнить образ, но и подчеркнуть недостатки фигуры. Так что будьте внимательными и перепробуйте несколько разных вариантов.

Делитесь своими чувствами с близкими, а интернет-магазин «Оникс» всегда в этом поможет.