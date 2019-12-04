ГБР завершило расследование по делу взяточников из СБУ. Фото: Слово и дело

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Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование по делу сотрудников Службы безопасности Украины — начальника отдела и его подчиненного, которых задержали на взятке в марте 2019 года.

Следователи установили, что должностные лица спецслужбы требовали от гражданина Украины 110 тыс. долл. За это «вознаграждение» злоумышленники обещали не лишать гражданства, депортировать его и его семью за пределы государства. Также силовики обещали, что за взятку не будут возбуждать против него уголовного дела по фактам, которые, как впоследствии оказалось, были сфабрикованными. Об этом 4 декабря сообщила заместитель директора ГБР Ольга Варченко на своей странице в Facebook.

Чтобы запугать потерпевшего и заставить его платить, правоохранители привлекли двух посторонних лиц, которые давили на него психологически. А именно — писали сообщения о преступлениях в полицию за вымышленными фактами, угрожали потерпевшему и его семье, звонили ему и его родным, заставляя заплатить указанную сумму сотрудникам СБУ, — отметили она.

Установлено, что подозреваемые незаконно следили за пострадавшим и его родственниками: прослушивали телефонные разговоры и перехватывали электронные письма и собирали другую личную информацию. Кроме того, у силовиков нашли боеприпасы, которые хранились незаконно.

В ГБР отметили, что задержанные сотрудники СБУ и их пособники подозреваются в вымогательстве денежных средств с использованием служебного положения в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 189 и ч. 4 ст. 189), нарушении тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции, которые передаются средствами связи или через компьютер, совершенное должностным лицом (ч. 2 ст. 163), в незаконном обращении с боеприпасами за (ч. 2 ст. 263 УК Украины). Пособников правоохранители подозревают в нарушении закона по ч. 2 ст. 383 (заведомо ложное сообщение о совершении преступления) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в марте начальник отдела Службы безопасности Украины и его подчиненный погорели на взятке в 110 тыс. долл. Дельцы обещали мужчине, что за эти деньги он избежит уголовного преследования и не будет лишен гражданства.