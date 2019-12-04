ДБР завершило розслідування у справі хабарників з СБУ. Фото: Слово і діло

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Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування у справі працівників Служби безпеки України — начальника відділу та його підлеглого, яких затримали на хабарі у березні 2019 року.

Слідчі встановили, що посадовці спецслужби вимагали від громадянина України 110 тис. дол. За цю «винагороду» зловмисники обіцяли не позбавляти його громадянства, не депортувати його та його родину за межі держави. Також силовики обіцяли, що за хабар не порушуватимуть проти нього кримінальної справи за фактами, які, як згодом виявилося, були сфабрикованими. Про це 4 грудня повідомила заступник директора ДБР Ольга Варченко на власній сторінці у Facebook.

Аби залякати потерпілого й змусити його платити, правоохоронці залучили двох сторонніх осіб, які тиснули на нього психологічно. А саме — писали повідомлення про злочини до поліції за вигаданими фактами, погрожували потерпілому та його родині, телефонували йому та його рідним, змушуючи заплатити вказану суму співробітникам СБУ, — зазначили вона.

Встановлено, що підозрювані незаконно стежили за потрепілим та його родичами: прослуховували телефонні розмови, перехоплювали електронні листи й збирали іншу особисту інформацію. Крім того, у силовиків знайшли боєприпаси, які зберігалися незаконно.

У ДБР наголосили, що затримані працівники СБУ та їхні пособники підозрюються у вимаганні грошових коштів із використанням службового становища в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 189 та ч. 4 ст. 189), порушенні таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або через комп’ютер, вчинене службовою особою (ч. 2 ст. 163), в незаконному поводженні із боєприпасами за (ч. 2 ст. 263 КК України). Пособників правоохоронці підозрюють у порушення закону за ч. 2 ст. 383 (завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у березні начальник відділу Служби безпеки України та його підлеглий погоріли на хабарі в 110 тис. дол. Ділки обіцяли чоловіку, що за ці гроші він уникне кримінального переслідування та не буде позбавлений громадянства.