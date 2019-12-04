Під час пожежі в Одесі, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n130366-masshtabna-pojeja-v-odesi-u-koledji-ne-bulo-opalennya-truhanov.html

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В Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, де сьогодні вранці спалахнула масштабна пожежа, не було опалення.

Тож там могли увімкнути електрообігрівачі. Про це мер Одеси Геннадій Труханов заявив під час сьогоднішнього засідання виконкому, повідомляє агентство «Укрінформ».

Труханов зазначив, що про відсутність опалення йому розповіли батьки студентів коледжу, з якими він спілкувався в дворі навчального закладу.

Будемо з’ясовувати, чому не було опалення, хто винний, чому виникла пожежа, — наголосив мер Одеси.

Труханов також повідомив, що ліквідація пожежі ще триває. Мер Одеси доручив відповідним службам надати допомогу постраждалим.

У ДСНС раніше повідомляли, що пожежу вдалося локалізувати о 14.18 на площі близько 4 тис. кв. м. До боротьби з вогнем залучені 120 рятувальників та 20 одиниць техніки. Станом на 15.00 постраждали 14 осіб, з них — шестеро пожежників, ще одна людина померла.

За інформацією видання «Думская», наразі не відоме місце перебування п’ятьох людей — двох студентів та трьох співробітників бухгалтерії. Зв’язок з ними встановити не вдається.

Нагадаємо, сьогодні в одній з одеських лікарень померла 43-річна викладачка цього навчального закладу. Її привезли до медзакладу у важкому стані.