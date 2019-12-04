У Росії катують незаконно засудженого автомайданівця. Фото: 112.ua

https://racurs.ua/ua/n130365-u-rosiyi-katuut-nezakonno-zasudjenogo-avtomaydanivcya-denisova.html

Ракурс

Незаконно засуджений українець Володимир Якименко піддається у російській колонії насильству і приниженням. Українець знаходиться у виправній колонії в Саратовській області. Якименко був активістом «Автомайдану» і відбуває термін за політичними мотивами.

Про факти кричущого порушення прав людини повідомила у своєму Facebook уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Омбудсмен заявила, що у Якименка погіршився стан здоров’я, українець страждає від сильного болю у животі і ключиці, а також йому потрібна допомога стоматолога. Тюремні лікарі не хочуть надавати Якименку необхідну медичну допомогу. Мало того, українця змусили підписати відмову від повного медичного обстеження.

Є відомості, що з боку працівників колонії українець піддається фізичному насильству. Якименка б’ють, виводять на вулицю у мороз і змушують повністю роздягатися, мотивуючи це перевіркою його особистих речей. Денисова вважає, що таке упереджене ставлення до Якименка пов’язане з його громадянством.

Крім цього, українець не забезпечений належним зимовим одягом. Йому було видане взуття невідповідного розміру, що призвело до травм ніг українця. Дружина Якименка намагалася відправити посилку чоловікові з теплим одягом і ліками, але адміністрація колонії відмовила у прийомі передачі без пояснення причин.

Денісова заявила, що вона буде звертатися до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з проханням проведення термінового медичного обстеження Якименка та надання йому необхідної медичної допомоги.

Також омбудсмен звернеться до радника-посланника тимчасово повіреного України у справах України в РФ Василя Покотила з проханням перевірити умови утримання Якименка та надати українцю необхідну консульсько-правову допомогу.

Як раніше писав «Ракурс», Денісова назвала кількість українських політв’язнів, які перебувають у російських в’язницях. За інформацією омбудсмена, в Росії відбувають покарання 80 українців-політв'язнів.