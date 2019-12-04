В России пытают незаконно осужденного автомайдановца. Фото: 112.ua

https://racurs.ua/n130365-v-rossii-pytaut-nezakonno-osujdennogo-avtomaydanovca-denisova.html

Ракурс

Незаконно осужденный украинец Владимир Якименко подвергается в российской колонии насилию и унижениям. Украинец находится в исправительной колонии в Саратовской области. Якименко был активистом «Автомайдана» и отбывает срок по политическим мотивам.

О фактах вопиющего нарушения прав человека сообщила в своем Facebook уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Омбудсмен заявила, что у Якименко ухудшилось состояние здоровья, украинец страдает от сильных болей в животе и ключице, а также ему требуется помощь стоматолога. Тюремные врачи не хотят оказывать Якименко необходимую медицинскую помощь. Мало того, украинца заставили подписать отказ от полного медицинского обследования.

Имеются сведения, что со стороны работников колонии украинец подвергается физическому насилию. Якименко избивают, выводят на улицу при минусовой температуре и заставляют полностью раздеваться, мотивируя это проверкой его личных вещей. Денисова считает, что такое предвзятое отношение к Якименко связано с его гражданством.

Кроме этого, украинец не обеспечен надлежащей зимней одеждой. Ему была выдана обувь неподходящего размера, что привело к травмам ног украинца. Жена Якименко пыталась отправить посылку мужу с теплой одеждой и лекарствами, но администрация колонии отказала в приеме передачи без указания причин.

Денисова заявила, что она будет обращаться к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой проведения срочного медицинского обследования Якименко и оказания ему необходимой медицинской помощи.

Также омбудсмен обратится к советнику-посланнику временно поверенного Украины по делам Украины в РФ Василию Покатило с просьбой проверить условия содержания Якименко и предоставить украинцу необходимую консульско-правовую помощь.

Как ранее писал «Ракурс», Денисова назвала количество украинских политзаключенных, которые томятся в российских тюрьмах. По информации омбудсмена, в России отбывают наказание 80 политзаключенных украинцев.