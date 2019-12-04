Премьер-министр Алексей Гончарук. Фото: kmu.gov.ua

https://racurs.ua/n130364-kabmin-zapustil-pilotnyy-proekt-dlya-sozdaniya-cifrovogo-id-ukraincev.html

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Кабинет министров Украины запустил пилотный проект для создания цифрового ID граждан Украины.

Проект предусматривает верификацию пользователей электронных реестров. В течение следующих шесть месяцев чиновники хотят проверить состояние технической безопасности и защиты имеющихся реестров, а также полноту и достоверность данных пользователей в уже существующих реестрах. Это будет сделано путем сопоставления данных различных реестров между собой. Об этом 4 декабря сообщает правительственный портал.

В правительстве уверены, что цифровое ID гражданина позволит выявить и устранить дублирование данных об одной личности или клонирование уникального записи пользователя. Информацию планируют использовать для переписи населения.

Эти верифицированные данные будут использованы для обеспечения дальнейшей Всеукраинской переписи населения. Плюс это упростит в дальнейшем все процедуры назначения и выплаты социальных выплат, — отметил премьер-министр Алексей Гончарук.

Напомним, в сентябре в Украине презентовали проект «Государство в смартфоне». В правительстве уверяют, что соответствующие приложение и сайт помогут упростить гражданам и представителям бизнеса любое взаимодействие с государством.