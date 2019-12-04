Прем’єр-міністр Олексій Гончарук. Фото: kmu.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n130364-kabmin-zapustyv-pilotnyy-proekt-dlya-stvorennya-cyfrovogo-id-ukrayinciv.html

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Кабінет міністрів України запустив пілотний проект для створення цифрового ID громадян України.

Проект передбачає верифікацію користувачів електронних реєстрів. Впродовж наступних шість місяців урядовці хочуть перевірити стан технічної безпеки та захисту наявних реєстрів, а також повноту та достовірність даних користувачів у вже наявних реєстрах. Це буде зроблено шляхом співставлення даних різних реєстрів між собою. Про це 4 грудня повідомляє урядовий портал.

В уряді впевнені, що цифрове ID громадянина дозволить виявити та усунути дублювання даних про одну особу чи клонування унікального запису користувача. Інформацію планують використовувати для перепису населення.

Ці верифіковані дані будуть використані для забезпечення подальшого Всеукраїнського перепису населення. Плюс це спростить у подальшому всі процедури призначення та виплати соціальних виплат, — відзначив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Нагадаємо, у вересні в Україні презентували проект «Держава у смартфоні». В уряді запевняють, що відповідні додаток та сайт мають на меті спростити громадянам та представникам бізнесу будь-яку взаємодію з державою.