Во время пожара в Одессе, фото: ГСЧС

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В Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где сегодня утром вспыхнул масштабный пожар, не было отопления.

Поэтому там могли включить электрообогреватели. Об этом мэр Одессы Геннадий Труханов заявил в ходе сегодняшнего заседания исполкома, сообщает агентство «Укринформ».

Труханов отметил, что об отсутствии отопления ему рассказали родители студентов колледжа, с которыми он общался во дворе учебного заведения.

Будем выяснять, почему не было отопления, кто виноват, почему возник пожар, — подчеркнул мэр Одессы.

Труханов также сообщил, что ликвидация пожара продолжается. Мэр Одессы поручил соответствующим службам оказать помощь пострадавшим.

В ГСЧС ранее сообщали, что пожар удалось локализовать в 14.18 на площади около 4 тыс. кв. м. К борьбе с огнем привлечены 120 спасателей и 20 единиц техники. По состоянию на 15.00 пострадали 14 человек, из них — шестеро пожарных, еще один человек умер.

По информации издания «Думская», в настоящее время не известно место пребывания пятерых человек — двух студентов и трех сотрудников бухгалтерии. Связь с ними установить не удается.

Напомним, сегодня в одной из одесских больниц умерла 43-летняя преподавательница этого учебного заведения. Ее привезли в медучреждение в тяжелом состоянии.