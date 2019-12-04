Эксперты установили причину смерти подростка в Прилуках. Фото: kapital.kz

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Судмедэксперт установил, что смерть 14-летнего подростка Дениса Чаленко наступила в результате открытой черепно-мозговой травмы и повреждения головного мозга.

Правоохранители 21 раз осмотрели место, где обнаружили погибшего, назначили 37 судебных экспертиз. За время следствия полиция провела семь воспроизведений на месте обнаружения тела погибшего, допросила почти 460 человек. Об этом 4 декабря на брифинге заявил заместитель председателя — начальник Главного следственного управления Национальной полиции Максим Цуцкиридзе, сообщила пресс-служба НПУ.

На теле погибшего нет повреждений, которые нанесли руками или ногами, или травм от ударов посторонними предметами. Также нет повреждений, которые могли бы возникнуть при вертикальном прижатии поезда. Поэтому версия, что подростка сбил поезд, полностью опровергнута, — отметил он.

В крови умершего эксперты обнаружили кофеин, а при вскрытии печени и почек — 0,74 промилле алкоголя. Вскоре станет известно, каким образом это вещество попало в организм. Кроме того, одна из судебных экспертиз опровергает информацию, что под ногтями мальчика найден эпителий и ДНК другого лица.

Цуцкиридзе добавил, что правоохранители активно сотрудничают с семьей погибшего и их адвокатом, ждут от родственников погибшего домашний компьютер мальчика. Техника нужна для проведения соответствующих следственных действий.

Напомним, 1 ноября в городе Прилуки Черниговской области местные жители пикетировали местное отделение полиции, протестуя против ненадлежащего, по их мнению, расследования гибели 14-летнего подростка Дениса Чаленко, тело которого нашли на железнодорожных путях 29 октября.