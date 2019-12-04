Гибель "альфовцев": Cosmopolitan извинился за редактора, которая возмутилась «помпезными» похоронами убитых, фото — Фейсбук Е.Плихиной

https://racurs.ua/n130371-cosmopolitan-izvinilsya-za-redaktora-kotoraya-vozmutilas-pompeznymi-pohoronami-ubityh.html

Ракурс

Заместитель главного редактора украинской версии журнала Cosmopolitan («Космополитен») Евгения Плихина высмеяла похороны погибшего снайпера подразделения СБУ «Альфа», 37-летнего снайпера Дениса Волочаева.

Плихина 3 декабря, в день похорон Волочаева в Киеве, написала в Фейсбук пост, начинающийся со слов «а что — людей еще принято хоронить помпезно?».

Как оказалось, Плихина наткнулась вчера в Киеве на «толпа людей» и подумала, что это «фестивальчик какой-то, вечеринка». Но оказалось, что лица у всех «не танцевальные и не стритфудные», а «мрачные и черные».

Прислушалась — марш. Похоронный. Оказалось, в СБУ умер какой-то, судя по всему, не последний человек. Вытащили всю структуру улицу с требованием сделать сочувственные выражения. Гроб несут под воющий драматизм, люди в военной форме дуют в трубы так, что лопаются. Гвоздики, вся атрибутика, — написала Плихина.

В заметке она назвала похороны «языческим обрядом, на котором не жалко проветрить уважаемого человека», а присутствующих на церемониале — «похоронной фан-зоной». Кроме того, Плихина «выразила сочувствие работнику службы доставки еды, который проходил мимо».

Утром 4 декабря сообщение со страницы Плихиной удалили, однако СМИ успели сделать скриншоты — и сообщения, и комментариев под ним.

Впоследствии Плихина извинилась за пост и выразила соболезнования погибшим. Извинился за свою сотрудницу и Cosmopolitan.

Выражаем соболезнования семьям и близким героев, просим прощения за текст, опубликованный сегодня утром Евгенией Плихиною на ее личной странице. Этот текст не имеет отношения к позиции бренда и нам искренне жаль, что наша коллега так поступила, — говорится в заявлении журнала.

«Ракурс» сообщал о трагической гибели на Донбассе двух спецназовцев «Альфы». Полковники Дмитрий Каплунов и Денис Волочаев отражали нападение диверсионно-разведывательной группы боевиков и подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Президент Зеленский присвоил погибшим полковникам звания Героев Украины.