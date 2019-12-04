Мальчик поджег пять хозяйственных построек, фото: Needpix

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Девятилетний мальчик поджег пять хозяйственных построек на территории частных домовладений в селе Соболевка Купянского района Харьковской области.

Эти пожары произошли за две недели, сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Отмечается, что этот ребенок состоит на учете у врача-невропатолога.

Сейчас в отношении матери мальчика составлен админпротокол по ст. 184 Кодекса об административных правонарушениях (невыполнение обязанностей по воспитанию детей). Соответствующие материалы направлены для дальнейшего судебного разбирательства.

Также проинформированы служба по делам детей Купянской райгосадминистрации и учебное заведение для принятия дополнительных мер воспитательного характера.

Напомним, в марте в Киеве двое мужчин в капюшонах и медицинских масках подожгли магазин Roshen на улице Гагарина (Днепровский район столицы).