Ракурсhttps://racurs.ua/
Хлопчик підпалив п’ять господарських будівель, фото: Needpix
Дев’ятирічний хлопчик за два тижні підпалив п’ять будівель на Харківщиніhttps://racurs.ua/ua/n130370-dev-yatyrichnyy-hlopchyk-za-dva-tyjni-pidpalyv-p-yat-budivel-na-harkivschyni.htmlРакурс
Дев’ятирічний хлопчик підпалив п’ять господарських будівель на території приватних домоволодінь у селі Соболівка Куп’янського району Харківської області.
Ці пожежі сталися за два тижні, повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.
Зазначається, що ця дитина перебуває на обліку в лікаря-невропатолога.
Наразі щодо матері хлопчика складено адмінпротокол за ст. 184 Кодексу про адміністративні правопорушення (невиконання обов’язків із виховання дітей). Відповідні матеріали направлені для подальшого судового розгляду.
Також проінформовано службу в справах дітей Куп’янської райдержадміністрації та навчальний заклад для вжиття додаткових заходів виховного характеру.
Нагадаємо, у березні в Києві двоє чоловіків у капюшонах та медичних масках підпалили магазин Roshen на вулиці Гагаріна (Дніпровський район столиці).
Загрузка...