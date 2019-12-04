Хлопчик підпалив п’ять господарських будівель, фото: Needpix

https://racurs.ua/ua/n130370-dev-yatyrichnyy-hlopchyk-za-dva-tyjni-pidpalyv-p-yat-budivel-na-harkivschyni.html

Ракурс

Дев’ятирічний хлопчик підпалив п’ять господарських будівель на території приватних домоволодінь у селі Соболівка Куп’янського району Харківської області.

Ці пожежі сталися за два тижні, повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

Зазначається, що ця дитина перебуває на обліку в лікаря-невропатолога.

Наразі щодо матері хлопчика складено адмінпротокол за ст. 184 Кодексу про адміністративні правопорушення (невиконання обов’язків із виховання дітей). Відповідні матеріали направлені для подальшого судового розгляду.

Також проінформовано службу в справах дітей Куп’янської райдержадміністрації та навчальний заклад для вжиття додаткових заходів виховного характеру.

Нагадаємо, у березні в Києві двоє чоловіків у капюшонах та медичних масках підпалили магазин Roshen на вулиці Гагаріна (Дніпровський район столиці).