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Ракурс
Хлопчик підпалив п’ять господарських будівель, фото: Needpix

Дев’ятирічний хлопчик за два тижні підпалив п’ять будівель на Харківщині

4 гру 2019, 17:20
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Дев’ятирічний хлопчик підпалив п’ять господарських будівель на території приватних домоволодінь у селі Соболівка Куп’янського району Харківської області.

Ці пожежі сталися за два тижні, повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

Зазначається, що ця дитина перебуває на обліку в лікаря-невропатолога.

Наразі щодо матері хлопчика складено адмінпротокол за ст. 184 Кодексу про адміністративні правопорушення (невиконання обов’язків із виховання дітей). Відповідні матеріали направлені для подальшого судового розгляду.

Також проінформовано службу в справах дітей Куп’янської райдержадміністрації та навчальний заклад для вжиття додаткових заходів виховного характеру.

Нагадаємо, у березні в Києві двоє чоловіків у капюшонах та медичних масках підпалили магазин Roshen на вулиці Гагаріна (Дніпровський район столиці).

Джерело: Ракурс


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