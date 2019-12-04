Загибель "альфівців": Cosmopolitan вибачився за редактора, яка обурилася «помпезним» похороном вбитих, фото — Фейсбук Є.Пліхіної

https://racurs.ua/ua/n130371-cosmopolitan-vybachyvsya-za-redaktora-yaka-oburylasya-pompeznym-pohoronom-vbytyh-na-donbasi.html

Ракурс

Заступник головного редактора української версії журналу Cosmopolitan («Космополітен») Євгенія Пліхіна висміяла похорон загиблого снайпера підрозділу СБУ «Альфа», 37-річного снайпера Дениса Волочаєва.

Пліхіна 3 грудня, у день похоронів Волочаєва в Києві, написала у Фейсбук допис, який розпочинається зі слів «а що, людей ще заведено ховати помпезно?».

Як виявилося, Пліхіна натрапила на «натовп людей» і подумала, що це «фестивальчик якийсь, вечірка». Але виявилося, що обличчя в усіх «не танцювальні і не стрітфудні», а «похмурі й чорні».

Прислухалася — марш. Похоронний. Виявилося, в СБУ помер якийсь, судячи з усього, не останній чоловік. Витягнули всю структуру надвір із вимогою зробити співчутливі вирази. Домовину несуть під виючий драматизм, люди у військовій формі дують у труби так, що аж лопаються. Гвоздики, вся атрибутика, — написала Пліхіна.

У дописі вона назвала похорон «язичницьким обрядом, на якому не шкода провітрити поважну людину», а присутніх на церемоніалі — «похоронною фан-зоною». Крім того, Пліхіна «висловила співчуття працівникові служби доставки їжі, який проходив повз».

Уранці 4 грудня допис зі сторінки Пліхіної видалили, проте ЗМІ встигли зробити скріншоти — і допису, і коментарів під ним.

Згодом Пліхіна вибачилася за допис, висловила співчуття загиблим. Згодом перепросив за свою співробітницю й Cosmopolitan.

Висловлюємо співчуття сім’ям та близьким героїв та просимо вибачення за текст, опублікований сьогодні вранці Євгенією Пліхіною на її особистій сторінці. Цей текст не має відношення до позиції бренду і нам щиро шкода, що наша колега так вчинила, — йдеться у заяві журналу.

«Ракурс» повідомляв про трагічну загибель на Донбасі двох спецпризначенців «Альфі». Полковники Дмитро Каплунов та Денис Волочаєв відбивали напад диверсійно-розвідувальної групи бойовиків і підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Президент Зеленський присвоїв загиблим полковникам звання Героїв України.