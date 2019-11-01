Во время митинга, фото: ТСН

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В городе Прилуки Черниговской области местные жители пикетируют местный участок полиции, протестуя против ненадлежащего, по их мнению, расследование гибели 14-летнего подростка Дениса Чаленко, тело которого нашли на железнодорожных путях 29 октября.

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Протесты в городе продолжаются уже второй день, сообщает ТСН.

Накануне митингующие жгли автошины возле отделения полиции, сегодня эта ситуация повторилась.

В полиции предварительно считают, что погибшего подростка сбил поезд. Было открыто производство по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса (нарушение эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее гибель людей).

Родители подростка и митингующие не верят в эту версию и считают, что школьника самом деле убили, а тело положили на рельсы, чтобы скрыть совершение преступления.

В частности, по их мнению, об этом свидетельствуют следы крови, найденные в нескольких сотнях метров от места, где нашли тело погибшего. Активисты считают, что это следы избиения, однако полиция упорно не хочет замечать соответствующие доказательства.

Отмечается, что в полиции протестующим заявили, что гибель подростка в результате попадания под поезд является лишь одной из версий, правоохранители будут рассматривать и другие.

Под давлением общественности тело погибшего решили перевезти в Киев, где 4 ноября должна состоится независимая судебно-медицинская экспертиза. Ее результаты должны стать известными на следующий день.

В пресс-службе Нацполиции сегодня заявили, что это дело находится на личном контроле главы ведомства Игоря Клименко.

Напомним, в начале июня активисты, которые требовали арестов фигурантов расследования о коррупции в «Укроборонпроме», жгли шины возле дома пятого президента Украины Петра Порошенко.