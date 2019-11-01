Корь является одним из самых опасных заболеваний человека, фото: «Новости Севастополя»

https://racurs.ua/n128890-kor-unichtojaet-immunnuu-pamyat-organizma-uchenye.html

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Вирус кори является одним из самых заразных возбудителей человека. Он достаточно опасен сам по себе и иногда сопровождается смертельными осложнениями, включая пневмонию и воспаления мозга.

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Однако недавние исследования невакцинированных голландских детей, заболевших корью, проведенные британскими и американскими учеными, подтвердили опасения относительно еще одной опасности этого заболевания, сообщает издание Science.

Оказалось, что корь также может ослабить иммунную систему человека на длительный срок, заставив организм «забыть» иммунитет, который он выработал к другим возбудителям болезней в прошлом.

Ученые исследовали группу из 77 детей с протестантской общины в Нидерландах, родители которых отказались от всех вакцин для своих детей по религиозным соображениям.

До того, как дети заболели корью, их кровь содержала антитела ко многим распространенным возбудителям.

Это были действительно здоровые дети, — отмечают ученые.

После заболевания корью дети теряли в среднем около 20% различных антител. У некоторых ситуация была еще хуже — такие дети теряли более 70% своего иммунитета к вирусным патогенам.

В то же время у контрольной группы, в состав которой входили пятеро детей, не иммунизированных и не болевших корью, а также более чем 100 привитых детей и взрослых, этого не наблюдалось.

Также не наблюдалась потеря антител у детей после вакцинации от кори.

Потеря антител означает, что после заболевания корью вакцинированные дети снова становятся уязвимыми к вирусам, которымиуже переболели в прошлом. Например, если ребенок заболел свинкой до кори, он снова может заболеть свинкой.

Это похоже, будто взять чью-то иммунную систему и «отмотать» ее во времени, переведя в более неопытное состояние, — отмечают исследователи.

Насколько эта «иммунная амнезия» увеличивает заболеваемость и смертность от других инфекций, пока не ясно. Но результаты этого исследования являются еще одной весомой причиной для вакцинации детей, особенно на фоне роста мировой заболеваемости корью, считают ученые.

Если мы позволим вспышки кори произойти, мы создадим группы людей, склонных к другим заболеваниям, — отмечают исследователи.

Ученые установили, что корь уменьшает разнообразие иммунных клеток организма — B-лимфоцитов, которые «помнят» прошлые инфекции и быстро борются с любыми рецидивами. Вирус уничтожает В-клетки, характерные для возбудителей других болезней.

Корьтакже уменьшает разнообразие другой категории В-клеток: неспецифических В-клеток в костном мозге, которые готовы бороться с незнакомыми инфекциями.

Таким образом, вирус кори не просто удаляет иммунную память — он затрудняет реакцию иммунной системы на новые возбудители в будущем.

По мнению исследователей, это свидетельствует, что врачам следует рассматривать возможность ревакцинации детей, болевших корью, против всех распространенных возбудителей.

Напомним, в этом году в Киеве была зафиксирована самая масштабная за годы независимости вспышка кори.