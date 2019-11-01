Кір є одним із найбільш небезпечних захворювань людини, фото: «Новости Севастополя»

https://racurs.ua/ua/n128890-kir-znyschuie-imunnu-pam-yat-organizmu.html

Ракурс

Вірус кору є одним із найбільш заразних збудників людини. Він досить небезпечний сам по собі й іноді супроводжується смертельними ускладненнями, включаючи пневмонію та запалення мозку.

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Однак нещодавні дослідження невакцинованих голландських дітей, які захворіли на кір, проведені британськими та американськими ученими, підтвердили побоювання щодо ще однієї небезпеки цього захворювання, повідомляє видання Science.

Виявилося, що кір також може ослабити імунну систему людини на тривалий термін, змусивши організм «забути» імунітет, котрий він виробив до інших збудників хвороби в минулому.

Учені досліджували групу з 77 дітей з протестантської громади в Нідерландах, батьки яких відмовилися від усіх вакцин для своїх дітей з релігійних міркувань.

До того, як діти захворіли на кір, їхня кров містила антитіла до багатьох поширених збудників. «Це були справді здорові діти», — зазначають учені.

Після захворювання на кір діти втрачали, в середньому, близько 20% різних антитіл. У деяких ситуація була ще гіршою — такі діти втрачали понад 70% свого імунітету до вірусних патогенів.

Водночас у контрольної групи, до складу котрої входили п’ятеро дітей, які не були імунізовані і не хворіли на кір, а також понад 100 щеплених дітей та дорослих, цього не спостерігалося.

Також не спостерігалася втрата антитіл у дітей після вакцинації від кору.

Втрата антитіл означає, що після захворювання на кір невакциновані діти знову стають вразливими до вірусів, якими вже перехворіли в минулому. Наприклад, якщо дитина захворіла на свинку до кору, вона знову може захворіти на свинку.

Це схоже, ніби взяти чиюсь імунну систему та «відмотати» її в часі, перевівши у більш недосвідчений стан, — зазначають дослідники.

Наскільки ця «імунна амнезія» збільшує захворюваність та смертність від інших інфекцій, наразі не ясно. Але результати цього дослідження є ще однією вагомою причиною для вакцинації дітей, особливо на тлі зростання світової захворюваності на кір, вважають учені.

Якщо ми дозволимо спалахам кору статися, ми створимо групи людей, схильних до інших захворювань, — наголошують дослідники.

Учені встановили, що кір зменшує різноманітність імунних клітин організму — B-лімфоцитів, які «пам'ятають» минулі інфекції та швидко борються з будь-якими рецидивами. Вірус знищує В-клітини, характерні для збудників інших хвороб.

Кір також зменшує різноманітність іншої категорії В-клітин: неспецифічних В-клітин у кістковому мозку, які готові боротися з незнайомими інфекціями.

Таким чином, вірус кору не просто видаляє імунну пам’ять — він ускладнює реакцію імунної системи на нові збудники в майбутньому.

На думку дослідників, це свідчить, що лікарям слід розглядати можливість ревакцинації дітей, які хворіли на кір, проти всіх поширених збудників.

Нагадаємо, цього року в Києві був зафіксований наймасштабніший за роки незалежності спалах кору.