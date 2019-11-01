Під час мітингу, фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n128891-na-chernigivschyni-pid-viddilkom-policiyi-palyly-shyny-cherez-nenalejne-rozsliduvannya-zagybeli.html

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У місті Прилуки Чернігівської області місцеві жителі пікетують місцевий відділок поліції, протестуючи проти неналежного, на їхню думку, розслідування загибелі 14-річного підлітка Дениса Чаленка, тіло котрого знайшли на залізничних коліях 29 жовтня.

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Протести в місті тривають вже другий день, повідомляє ТСН.

Напередодні мітингувальники палили автошини біля відділку поліції, сьогодні ця ситуація знову повторилася.

У поліції попередньо вважають, що загиблого підлітка збив потяг. Було відкрите провадження за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу (порушення експлуатації залізничного транспорту, що спричинило загибель людей).

Батьки підлітка та мітингувальники не вірять у цю версію і вважають, що школяра насправді вбили, а тіло поклали на рейки, щоб приховати вчинення злочину.

Зокрема, на їхню думку, про це свідчать сліди крові, знайдені за кількасот метрів від місця, де знайшли тіло загиблого. Активісти вважають, що це сліди побиття, проте поліція наполегливо не хоче помічати відповідні докази.

Зазначається, що в поліції протестувальникам заявили, що загибель підлітка внаслідок потрапляння під потяг є лише однією з версій, правоохоронці розглядатимуть й інші.

Під тиском громадськості тіло загиблого вирішили перевезти до Києва, де 4 листопада має відбудеться незалежна судово-медична експертиза. Її результати мають стати відомі наступного дня.

У прес-службі Нацполіції сьогодні заявили, що ця справа перебуває на особистому контролі голови відомства Ігоря Клименка.

Нагадаємо, на початку червня активісти, котрі вимагали арештів фігурантів розслідування щодо корупції в «Укроборонпромі», палили шини біля маєтку п’ятого президента України Петра Порошенка.