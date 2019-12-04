Путин назвал неприемлемыми условия Киева по транзиту газа. Фото: ТСН

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Владимир Путин, президент Российской Федерации, заявил, что предложение украинской стороны по тарифу на транспортировку газа в Европу с 2020 года «экономически неприемлемо» для Москвы.

Сейчас продолжаются газовые переговоры между представителями Украины и России. Путин надеется, что сторонам удастся согласовать проблемные позиции. Об этом глава РФ заявил 4 декабря на пресс-конференции после переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем, передает DT.ua

Я постоянно повторяю, что мы готовы сохранить украинский транзит. Мы ведем сейчас переговоры в Вене. Это никакой не секрет. Правда, условия, которые нам предлагают возможные украинские транзитеры, они экономически неприемлемы. Пока. Но я надеюсь, что удастся как-то согласовать позиции, — отметил Путин.

Тем временем председатель правления компании «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Украина выставила очень высокие тарифы, которые якобы значительно выше тех, по которым стороны работают на это время.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что готов включить обсуждение «газового вопроса» в повестку дня «нормандского саммита». Глава государства надеется, что Киев и Москва договорятся заключить долговременный договор, например, на 10 лет, и тогда строительство газопровода «Северный поток-2» перестанет быть политическим вопросом.

Как известно, 18 ноября «Газпром» направил «Нафтогазу Украины» официальное предложение напрямую покупать газ. В Москве хотят, чтобы обе стороны отказались от взаимных претензий в международном арбитраже и прекратили все судебные разбирательства.

Взамен «Нафтогаз» настаивает на необходимости заключения соответствующего европейским правилам нового транзитного контракта между «Газпромом» и вновь созданным оператором газотранспортной системы Украины.