Обшуки в аеропорту Одеси влаштували силовики

Обшуки в аеропорту Одеси влаштувала Генпрокуратура. Фото: nv.ua

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Міжнародний аеропорт Одеси та його офісні приміщення обшукали співробітники Генпрокуратури та Служби безпеки України.

Обшуки тривали на території самого летовища й офісних приміщень суб'єктів підприємницької діяльності, які виконували підрядні замовлення комунального підприємства на ремонтні роботи в аеропорту, інформує сайт ГПУ.

Слідчі дії тривають у межах кримінального провадження за фактами заволодіння коштами комунального підприємства.

На думку слідства, підрядники завищували обсяги і вартість робіт. Таким чином їм вдалося незаконного заволодіти коштами держбюджету на суму понад 11 млн грн.

Правоохоронці під час обшуків вилучили оригінали угод, акти прийому виконаних робіт та решту документів щодо проведених господарсько-фінансових операції.

Раніше повідомлялося про масштабні обшуки в Одесі, що відбулися наприкінці листопада. Їх пов’язують із трьома кримінальними провадженнями щодо розкрадання грошей чиновниками міської ради, корупції в Адміністрації морських портів та вимагання грошей і землі в курортному селищі Затока.