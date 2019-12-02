Обыски в аэропорту Одессы устроили силовики

Обыски в аэропорту Одессы устроила Генпрокуратура. Фото: nv.ua

https://racurs.ua/n130243-obyski-v-aeroportu-odessy-ustroila-genprokuratura.html

Ракурс

Международный аэропорт Одессы и его офисные помещения обыскали сотрудники Генпрокуратуры и Службы безопасности Украины.

Обыски проходили на территории самого аэропорта и офисных помещений субъектов предпринимательской деятельности, которые выполняли подрядные заказы коммунального предприятия на ремонтные работы в аэропорту, информирует сайт ГПУ.

Следственные действия продолжаются в рамках уголовного производства по фактам завладения средствами коммунального предприятия.

По мнению следствия, подрядчики завышали объемы и стоимость работ. Таким образом им удалось незаконно завладеть средствами госбюджета на сумму свыше 11 млн грн.

Правоохранители изъяли оригиналы договоров, акты приема выполненных работ и другие документы о проведенных хозяйственно-финансовых операций.

Ранее сообщалось о масштабных обысках в Одессе, которые проводились в конце ноября. Их связывают с тремя уголовными производствами о хищении денег чиновниками городского совета, коррупции в Администрации морских портов и вымогательстве денег и земли в курортном поселке Затока.