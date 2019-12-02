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Ракурс
Обыски в аэропорту Одессы устроила Генпрокуратура. Фото: nv.ua

Обыски в аэропорту Одессы устроили силовики

2 дек 2019, 15:29
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Международный аэропорт Одессы и его офисные помещения обыскали сотрудники Генпрокуратуры и Службы безопасности Украины.

Обыски проходили на территории самого аэропорта и офисных помещений субъектов предпринимательской деятельности, которые выполняли подрядные заказы коммунального предприятия на ремонтные работы в аэропорту, информирует сайт ГПУ.

Следственные действия продолжаются в рамках уголовного производства по фактам завладения средствами коммунального предприятия.

По мнению следствия, подрядчики завышали объемы и стоимость работ. Таким образом им удалось незаконно завладеть средствами госбюджета на сумму свыше 11 млн грн.

Правоохранители изъяли оригиналы договоров, акты приема выполненных работ и другие документы о проведенных хозяйственно-финансовых операций.

Ранее сообщалось о масштабных обысках в Одессе, которые проводились в конце ноября. Их связывают с тремя уголовными производствами о хищении денег чиновниками городского совета, коррупции в Администрации морских портов и вымогательстве денег и земли в курортном поселке Затока.

Источник: Ракурс


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