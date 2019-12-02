Ринкова ціна на газ для «застрахованих» українців повернеться з травня

Ціна на газ. Фото: torange.biz

https://racurs.ua/ua/n130250-rynkova-cina-na-gaz-dlya-zastrahovanyh-ukrayinciv-povernetsya-z-travnya.html

Ракурс

Ринкова ціна на газ для українців, які уклали договори про «страхову ціну» на блакитне паливо в опалювальний сезон, почне діяти з 1 травня.

Міністр енергетики і захисту довкілля України Олексій Оржель підтвердив, що уряд запропонував населенню запобіжник у вигляді «страхової ціни», за допомогою якого можна на період опалювального сезону зафіксувати вартість газу на рівні 6,96 грн за кубометр із ПДВ, але без урахування витрат на транспортування. Про це він повідомив під час сьогоднішнього брифінгу.

Фіксована вартість блакитного палива буде дійсна до 1 травня. Потім ціна газу для населення буде відштовхуватися від його ринкової вартості, що діє на момент постачання споживачеві.

Громадяни, які не уклали договір про «страхову ціну», протягом опалювального сезону платитимуть за газ ринкову вартість, формування якої залежатиме від коливань на енергетичному ринку.

На думку Оржеля, такі інновації уряду можна вважати повноцінним ринком газу.

Як раніше писав «Ракурс», Кабмін пропонує українцям укласти в індивідуальному порядку договори про постачання газу з 1 січня 2020 року і до завершення опалювального сезону за фіксованою ціною. З одного боку цей договір застрахує споживачів від підвищення ціни на блакитне паливо, яке може статися за час опалювального сезону. З іншого боку, якщо ринкова ціна на блакитне паливо знизиться, то споживачі, які уклали «страховий» договір, все одно будуть сплачувати зафіксовану в ньому ціну.