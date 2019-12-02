Рыночная цена на газ для «застраховавшихся» украинцев будет введена с мая

Цена на газ. Фото: torange.biz

https://racurs.ua/n130250-rynochnaya-cena-na-gaz-dlya-zastrahovavshihsya-ukraincev-budet-vvedena-s-maya.html

Ракурс

Рыночная цена на газ для украинцев, заключивших договоры о «страховой цене» на голубое топливо в отопительный сезон, начнет действовать с 1 мая.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель подтвердил, что на зиму правительство предложило населению предохранитель в виде «страховой цены», с помощью которого можно зафиксировать стоимость газа на уровне 6,96 грн за кубометр с НДС, но без учета затрат на транспортировку. Об этом он сообщил во время сегодняшнего брифинга.

Фиксированная стоимость голубого топлива будет действительна вплоть до 1 мая. Затем цена газа для населения будет отталкиваться от его рыночной стоимости, действующей на момент поставки потребителю.

Граждане, не заключившие договор о «страховой цене», на протяжении отопительного сезона будут платить за газ рыночную цену, которая будет формироваться в зависимости от колебаний на энергетическом рынке.

По мнению Оржеля, такие инновации правительства уже можно считать полноценным рынком газа.

Как ранее писал «Ракурс», Кабмин предлагает украинцам заключить в индивидуальном порядке договоры о поставках газа с 1 января 2020 года и до окончания отопительного сезона по фиксированной цене. С одной стороны этот договор застрахует потребителей от повышения цены на голубое топливо, которое может произойти за время отопительного сезона. С другой стороны, если рыночная цена голубого топлива снизится, то потребители, заключившие «страховой» договор, все равно будут оплачивать зафиксированную в нем цену.