Цена на газ. Фото: 24tv.ua

https://racurs.ua/n130027-cena-na-gaz-v-2020-godu-mojet-podskochit-do-13-tys-grn-smi.html

Ракурс

Цена на газ в 2020 году остается загадкой для украинцев. Если договор между Украиной и Россией на транспортировку газа в Европу не будет подписан, то цена за 1 тыс. кубометров голубого топлива может подскочить до 12,9 тыс. грн.

Такие прогнозы обнародовала «Экономическая правда», ссылаясь на собственные источники в правительстве.

Правительство выступило с инициативой, предложив населению зафиксировать цену на газ. Для этого необходимо подписать в индивидуальном порядке соответствующий договор. Фиксированная цена будет действовать с 1 января 2020 года по 30 апреля 2020 года и не будет зависеть от возможных колебаний рыночной стоимости. В данном случае потребитель будет платить 6834 грн за 1 тыс. кубометров газа с НДС, но без учета стоимости транспортировки, распределения и наценок облгазов.

Если потребитель откажется от подписания такого договора, то ему будет поставляться газ по рыночной цене, действующей на момент поставки. В данном случае рыночная цена может колебаться в зависимости от факторов, влияющих на рынок газа.

Предполагается, что подписание договора с Россией позволит существенно снизить цену голубого топлива и тогда украинцы, подписавшие договор о фиксированной цене на газ, останутся в проигрыше. Если же договор подписан не будет, то стоимость газа может подскочить до 12,9 грн за кубометр и это без цены на транспортировку.

Источник из Кабмина утверждает, что Международный валютный фонд (МВФ) не против инициативы правительства по фиксированию цены на газ для населения. Тем не менее, для принятия нормативного документа, регулирующего фиксацию цены на газ, требуется его согласование с Минэкономики, Минюстом и Минфином.

Как ранее писал «Ракурс», министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что в случае прямых поставок газа из России скидка на голубое топливо будет направлена на субсидии и финансирование других социальных программ.