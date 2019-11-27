Ціна на газ. Фото: 24tv.ua

https://racurs.ua/ua/n130027-cina-na-gaz-v-2020-roci-moje-pidskochyty-do-13-tys-grn-zmi.html

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Ціна на газ у 2020 році залишається загадкою для українців. Якщо договір між Україною та Росією на транспортування газу в Європу не буде підписано, то ціна за 1 тис. кубометрів блакитного палива може підскочити до 12,9 тис. грн.

Такі прогнози оприлюднила «Економічна правда», посилаючись на власні джерела в уряді.

Уряд виступив із ініціативою, запропонувавши населенню зафіксувати ціну на газ. Для цього необхідно підписати в індивідуальному порядку відповідний договір. Фіксована ціна діятиме з 1 січня 2020 року по 30 квітня 2020 року і не залежатиме від можливих коливань ринкової вартості. У цьому випадку споживач сплачуватиме 6834 грн за 1 тис. кубометрів газу з ПДВ, але без урахування вартості транспортування, розподілу й націнок облгазів.

Якщо споживач відмовиться від підписання такого договору, то йому постачатиметься газ за ринковою ціною, яка діятиме на момент поставки. У цьому випадку ринкова ціна може коливатися залежно від факторів, що впливають на ринок газу.

Передбачається, що підписання угоди з Росією дозволить істотно знизити ціну блакитного палива і тоді українці, які підписали договір про фіксовану ціну на газ, залишаться у програші. Якщо ж договір підписаний не буде, то вартість газу може підскочити до 12,9 грн за кубометр і це без ціни за транспортування.

Джерело з Кабміну стверджує, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) не проти ініціативи уряду щодо фіксування ціни на газ для населення. Проте для ухвалення нормативного документа, який регулюватиме фіксацію ціни на газ, потрібно узгодити його з Мінекономіки, Мін’юстом і Мінфіном.

Як раніше писав «Ракурс», міністр енергетики і захисту довкілля України Олексій Оржель заявив, що в разі прямих поставок газу з Росії знижка на блакитне паливо буде спрямована на субсидії та фінансування інших соціальних програм.