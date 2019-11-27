Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n130025-na-prykarpatti-zapracuvala-druga-lytovska-sonyachna-elektrostanciya-zelenskyy.html

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В Івано-Франківській області 27 листопада запрацювала друга литовська сонячна електростанція.

Литовські компанії продовжують розвивати інвестиційні проекти в Україні. Про це сьогодні заявив президент України Володимир Зеленський, який перебуває у Литві з робочим візитом, інформується у Telegram-каналі глави держави.

Приємно, що литовські компанії не тільки не залишають український ринок, а й продовжують розвивати інвестиційні проекти. Сьогодні в Україні відкривається друга литовська сонячна електростанція — на Івано-Франківщині. Вітаю нас усіх з цією подією та закликаю інвестувати в Україну, — відзначив президент.

Зеленський додав, що Київ очікує, що обсяги двосторонньої торгівлі між країнами товарами та послугами перевищать показники минулого року й сягнуть майже 1,5 млрд дол.

Президент також повідомив, що в 2020 році Литва прийматиме четверту конференцію з питань реформ в Україні. Захід запланований на 7 липня.

Крім того, глава держави подякував литовській владі за те, що країна приймає на медичну реабілітацію поранених українських військових та сприяє відбудові Донбасу. Так, Литва витратить 1 млн євро на облаштування школи в Авдіївці.

У прес-службі Офісу президента повідомили, що у Вільнюсі українська та литовська сторони підписали низку документів: декларацію про розвиток стратегічного партнерства між Україною та Литвою на період з 2020 по 2024 роки. Документ передбачає реалізацію низки спільних заходів у таких сферах, як міжнародна й регіональна безпека, європейська та євроатлантична інтеграція, економіка, соціальна політика, розвиток торгівлі та інвестицій, наукова співпраця, співробітництво в культурній і гуманітарній сферах.

Також була підписана декларація про наміри щодо взаємного визнання електронної ідентифікації та довірчих послуг для електронних транзакцій, декларація про наміри співробітництва у сфері кібернетичної безпеки між Міністерством оборони України та Міністерством охорони краю Литви.

Раніше повідомлялося, що українські моряки, яких 7 вересня звільнили у рамках обміну полоненими із РФ у форматі «35 на 35», пройдуть курс лікування та реабілітації у Латвії.