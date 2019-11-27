Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

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В Ивано-Франковской области 27 ноября заработала вторая литовская солнечная электростанция.

Литовские компании продолжают развивать инвестиционные проекты в Украине. Об этом сегодня заявил президент Украины Владимир Зеленский, который находится в Литве с рабочим визитом, сообщается в Telegram-канале главы государства.

Приятно, что литовские компании не только не покидают украинский рынок, но и продолжают развивать инвестиционные проекты. Сегодня в Украине открывается вторая литовская солнечная электростанция — на Ивано-Франковщине. Поздравляю нас всех с этим событием и призываю инвестировать в Украину, — отметил президент.

Зеленский добавил, что Киев ожидает, что объемы двусторонней торговли товарами и услугами между странами превысят показатели прошлого года и составят почти 1,5 млрд долл.

Президент также сообщил, что в 2020 году Литва будет принимать четвертую конференцию по вопросам реформ в Украине. Мероприятие запланировано на 7 июля.

Кроме того, глава государства поблагодарил литовской власти за то, что страна принимает на медицинскую реабилитацию раненых украинских военных и способствует восстановлению Донбасса. Так, Литва потратит 1 млн евро на обустройство школы в Авдеевке.

В пресс-службе Офиса президента сообщили, что в Вильнюсе украинская и литовская стороны подписали ряд документов: декларацию о развитии стратегического партнерства между Украиной и Литвой на период с 2020 по 2024 годы. Документ предусматривает реализацию ряда совместных мероприятий в таких сферах, как международная и региональная безопасность, европейская и евроатлантическая интеграция, экономика, социальная политика, развитие торговли и инвестиций, научное сотрудничество, сотрудничество в культурной и гуманитарной сферах.

Также была подписана декларация о намерениях относительно взаимного признания электронной идентификации и доверительных услуг для электронных транзакций, декларация о намерениях сотрудничества в сфере кибернетической безопасности между Министерством обороны Украины и Министерством охраны края Литвы.

Ранее сообщалось, что украинские моряки, которых 7 сентября освободили в рамках обмена пленными с РФ в формате «35 на 35», пройдут курс лечения и реабилитации в Латвии.