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СБУ обшукує офіс Віктора Медведчука. Фото: Громадське

Партія ОПЗЖ заявила про обшуки в офісі Медведчука, в СБУ це спростовують (ВІДЕО)

4 гру 2019, 17:20
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Силовики прийшли з обшуками в столичний офіс кума президента РФ Володимира Путіна, лідера партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктора Медведчука.

Слідчі дії проводять співробітники Служби безпеки України. Правоохоронці з автоматичною зброєю обшукують офіс ОПЗЖ за адресою вул. Велика Васильківська 23-Б, у приміщенні знаходиться офіс народних депутатів, зокрема, й Медведчука. Про це заявив колишній заступник очільника ГПУ та чинний нардеп Ренат Кузьмін в ефірі каналу «112 Україна».

Мене не пустили в цей офіс, офіс закритий. Двері мені відкрили озброєні автоматами люди, з написами на грудях СБУ. Схоже, співробітники СБУ проводять якісь слідчі дії в цьому офісі, — заявив Кузьмін.

Нардеп додав, що в цій будівлі розташовані офіси депутатів, а проведення обшуків у депутатів або в їх приймальнях — це злочин.

Заяви про обшуки зробили і нардепи від ОПЗЖ Віктор Чорний та Олександр Ковтунович.

Тим часом речник Служби безпеки України Олена Гітлянська в коментарі «Українській правді» заявила, що спецслужба не проводить обшуки в офісі Медведчука.

Нагадаємо, 2 грудня міжнародний аеропорт Одеси та його офісні приміщення обшукали співробітники Генпрокуратури та Служби безпеки України. Слідчі дії тривали у межах кримінального провадження за фактами заволодіння коштами комунального підприємства.


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