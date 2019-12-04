СБУ обыскивает офис Виктора Медведчука. Фото: Громадське

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Силовики пришли с обысками в столичный офис кума президента РФ Владимира Путина, лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Следственные действия проводят сотрудники Службы безопасности Украины. Правоохранители с автоматическим оружием обыскивают офис ОПЗЖ по адресу ул. Большая Васильковская 23-б, в помещении находится офисы народных депутатов, в том числе и Медведчука. Об этом заявил бывший заместитель главы ГПУ и действующий нардеп Ренат Кузьмин в эфире канала «112 Украина».

Меня не пустили в этот офис, офис закрыт. Дверь мне открыли вооруженные автоматами люди, с надписями на груди СБУ. Похоже, сотрудники СБУ проводят какие-то следственные действия в этом офисе, — заявил Кузьмин.

Нардеп добавил, что в этом здании расположены офисы депутатов, а проведение обысков у депутатов или в их приемных — это преступление.

Заявления об обысках сделали и нардепы от ОПЗЖ Виктор Черный и Александр Ковтунович.

Тем временем спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская в комментарии «Украинской правде» заявила, что спецслужба не проводит обыски в офисе Медведчука.

Напомним, 2 декабря международный аэропорт Одессы и его офисные помещения обыскали сотрудники Генпрокуратуры и Службы безопасности Украины. Следственные действия продолжались в рамках уголовного производства по фактам завладения средствами коммунального предприятия.