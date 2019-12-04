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Ракурс
СБУ не обыскивала офис Медведчука. Фото: ТСН

Обыски в офисах на Большой Васильковской не касаются партии Медведчука — СБУ

4 дек 2019, 19:30
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Служба безопасности Украины 4 декабря устроила обыски не в офисе Виктора Медведчука, а в помещении аффилированной с ним охранной компании.

Следственные действия проходят в другом помещении и отношения к лидеру политической силы «Оппозиционный блок — За жизнь» не имеют. Об этом сегодня сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская на своей странице в Facebook.

Пресс-центр спецслужбы подтвердил, что обыски были проведены в офисных помещениях охранной компании и детективного агентства на улице Васильковской, 23.

Правоохранители задокументировали, что работники частной детективной охранной компании за деньги сбывали информацию с ограниченным доступом. Злоумышленники незаконно осуществляли прослушку граждан и продавали распечатки телефонных соединений и данные с закрытых баз.

Сейчас продолжается досудебное следствие по ст. ст. 182 (нарушение неприкосновенности частной жизни), ст. 361−2 (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации), ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Одному из соучредителей детективного агентства объявили о подозрении в совершении вышеуказанных преступлений, — отметили в СБУ.

Напомним, ранее сразу несколько народных депутатов заявили, что силовики пришли с обысками в столичный офис кума президента РФ Владимира Путина, лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Источник: Ракурс


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