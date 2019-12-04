Місцезнаходження 15 осіб досі невідоме. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n130378-pojeja-v-odesi-misceznahodjennya-15-osib-nevidome-policiya-vidkryla-kryminalne-provadjennya.html

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В Одесі станом на вечір, 4 грудня, не встановлено місцезнаходження 15 осіб.

Ці люди могли перебувати в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Про це на брифінгу заявив заступник начальника управління організації досудового розслідування Головного слідчого управління НПУ Олександр Ковтун, передає УНІАН.

Тим часом видання «Думська» пише, що зниклими вважаються студенти та викладачі. Серед них — директор Інституту морської біології НАН України Борис Александров 1958 р. н. та кандидат біологічних наук Галина Іванович 1954 р. н.

Обидва вчених перебували в згорілих сьогодні приміщеннях інституту на Троїцькій, 25 і після початку пожежі на зв’язок не виходили. До лікарень міста вони не надходили, — пише газета.

У Національній поліції повідомили, що слідчі внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Одеські ЗМІ повідомляють, що станом на 19.30 пожежу ліквідували. Наразі вогнеборці проливають конструкції, також розпочато роботи з пошуку тіл загиблих.

Нагадаємо, сьогодні в одеському коледжі спалахнула масштабна пожежа. Попередньо відомо, що під час пожежі постраждали 22 осіб, яких госпіталізували до лікарень. Жертвою пожежі стала студентка, 2003 р. н. Медіа пишуть, що загоряння могло статися через стару проводку.