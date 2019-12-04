Транзит газа из РФ. Фото: ТСН

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Украина внедряет европейский метод расчета тарифа при транзите российского газа в страны Европы.

Новый метод позволит получить экономическую выгоду от транзита газа для Украины, Европы и России. Новую цену за транспортировку «голубого топлива» нельзя считать завышенной, поскольку расчеты покрывают расходы оператора украинской газотранспортной системы. Об этом 4 декабря сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на собственной странице в Facebook.

По этой методологии тариф должен соответствовать актуальным затратам оператора газотранспортной системы. При этом тариф корректируется (уменьшается), поскольку такие потери не должны превышать затраты эффективного и структурно подобного оператора. Другими словами, расчеты транзитного тарифа, которые были показаны «Газпрому» и которые сейчас комментирует российская сторона, только покрывают скорректированные расходы оператора ГТС Украины, и поэтому этот тариф никак не может считаться завышенным, — говорится в сообщении.

По словам Витренко, «Газпром» может обратиться к оператору или непосредственно к регулятору с обоснованием необходимости снижения тарифа. Это российская сторона может сделать в случае, если украинский тариф выше тарифов альтернативных газопроводов, или если тариф делает экспорт невыгодным для РФ.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин заявил, что предложение украинской стороны относительно тарифа на транспортировку газа в Европу с 2020 года «экономически неприемлемы» для Москвы.